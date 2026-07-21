Regulador confirma exclusão de consórcio espanhol para `handling` e segue com Menzies
O regulador da aviação afastou o consórcio espanhol Union South do concurso para o `handling` nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro e chamou a SPdH, antiga Groundforce controlada pela Menzies, para avançar no processo.
Em comunicado, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) explicou que decidiu manter a exclusão do agrupamento constituído pela Clece e pela South Europe Ground Services, empresa de `handling` do grupo Iberia, tal como tinha anunciado na decisão preliminar.
O consórcio tinha apresentado a proposta mais bem classificada para assegurar os serviços de assistência em escala nos três principais aeroportos nacionais durante os próximos sete anos, à frente da SPdh.
Segundo o regulador, o agrupamento não demonstrou "o cumprimento dos requisitos da fase de licenciamento, conforme indicado na proposta que apresentou, e exigidos no caderno de encargos, designadamente no que se refere à demonstração da mobilização dos meios necessários".