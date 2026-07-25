Regulador dos mercados chinês aplica multa de 672 milhões de euros à Trip.com
O regulador dos mercados chinês anunciou hoje uma multa e confiscações num valor total de 5,18 mil milhões de yuans (672 milhões de euros) à Trip.com por violação das leis relativas às práticas anticoncorrenciais.
A Administração Estatal para a Regulação do Mercado (SAMR) tinha aberto, em janeiro, um inquérito sobre a principal agência de viagens online da China por "suspeita de abuso de posição dominante no mercado, em violação da lei antimonopólio".
A SAMR declarou hoje ter concluído que a Trip.com tinha "abusado da sua posição dominante no mercado", confiscando 1,66 mil milhões de yuans (215 milhões de euros) de ganhos ilegais à empresa e aplicando-lhe uma multa de 3,52 mil milhões de yuans (457 milhões de euros).
A autoridade considerou que a Trip.com se tinha envolvido em práticas anticoncorrenciais, nomeadamente ao estabelecer "acordos de exclusividade" com hotéis e ao obrigar certos operadores a "renunciar ao exercício das suas atividades noutras plataformas concorrentes".
"Esta conduta excluiu ou restringiu a concorrência no mercado em causa, prejudicou os interesses dos hoteleiros e dos consumidores (...) e impediu o desenvolvimento regulamentado e saudável do setor", declarou a SAMR num comunicado.
A Trip.com, que gere reservas de comboios, voos e hotéis na China e a nível internacional, declarou no sábado, num comunicado, que "aceita sinceramente" as conclusões da autoridade de concorrência.
"Vamos aproveitar esta sanção como uma oportunidade para uma reflexão aprofundada e uma autotransformação. Renunciaremos totalmente a qualquer concorrência ineficaz e desmedida", reagiu a empresa numa publicação na rede social WeChat.