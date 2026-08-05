Responsáveis da Casa Branca apresentaram esta regulamentação confidencial na terça-feira durante uma reunião com a OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Microsoft e Nvidia.

O controlo de segurança previsto será reservado para os chamados modelos "fechados" de IA que sejam "dotados de capacidades de ponta e que apresentem riscos para a segurança nacional" e deixando de fora os modelos de IA "abertos", segundo a plataforma de notícias Axios.

Os modelos fechados de IA permanecem alojados nos servidores do seu criador, que mantém o controlo sobre o seu uso sem revelar a sua programação.

Pelo contrário, o utilizador de um modelo aberto de IA pode descarregá-lo e modificá-lo, podendo remover parte das suas proteções de segurança para o transformar num instrumento de ciberataque, escreveu a Axios.

A Nvidia e a Meta desenvolvem os modelos nos Estados Unidos, a Alibaba e a Moonshot AI na China, e a Mistral em França.

As medidas de segurança decorrem depois de um decreto assinado a 02 de junho por Donald Trump, que abriu caminho a uma avaliação federal dos modelos mais avançados até 30 dias antes da sua comercialização.

Este princípio de uma avaliação, supostamente voluntária, constitui uma reviravolta clara para a Administração Trump, que era anteriormente dominada por opositores a qualquer regulação, vista como um entrave à inovação face à China.

Este quadro de segurança não será, contudo, tornado público, relatam os órgãos de comunicação social norte-americanos. "As regras só podem enquadrar as empresas de IA se se souber, fora dessas empresas, em que consistem", criticou num comunicado Brad Carson, presidente da organização Americans for Responsible Innovation.

As empresas que colaboram com a Administração "colocam a inovação, a segurança e a ciberdefesa americanas em primeiro lugar", respondeu a porta-voz da Casa Branca Liz Huston ao Wall Street Journal.

No final de junho, vários observadores consideravam que um aperto nas regras por parte dos EUA tornaria os modelos abertos e de baixo custo, como os da chinesa DeepSeek, mais atrativos para clientes estrangeiros preocupados em evitar qualquer dependência de Washington.

A Anthropic, forçada em junho por Washington a cortar o acesso a dois dos seus modelos, defendia na altura uma "regulação forte", mas "aplicada igualmente a todos os programadores de modelos de ponta".

Esta reunião ocorre após uma série de incidentes em que os modelos mais poderosos da OpenAI (GPT-5.6 Sol) e da Anthropic (Mythos 5) acederam sem autorização aos sistemas de outras empresas.

Na terça-feira, o instituto britânico de segurança da IA (AISI) reportou que o Mythos 5, durante uma avaliação com as proteções desativadas, criou uma identidade falsa para escrever a programadores, para convencê-los a integrar um código de programação malicioso no seu software, uma manipulação de uma "gravidade inédita", segundo o instituto.