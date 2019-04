Relatório da OCDE recomenda políticas de protecção da classe média

A classe média é a mais importante para o crescimento económico.

Com os rendimentos a crescerem pouco e o custo de vida a subir, em muitos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico este estrato social está a ser negligenciado.



Um estudo revela que nos últimos 30 anos diminuiu 3%. Numa realidade assim, a classe alta ganha mais influência no sistema político mas há outras consequências.



Em Portugal, a maioria da população está na classe média. A percentagem dos mais desfavorecidos e dos que tem rendimentos mais altos é significativa mas não sustenta o problema, que é os gastos das famílias continuarem a ser mais altos que os salários.



Entre 2005 e 2015, o estudo da OCDE revela um aumento de salários de 0,6%, mas para um crescimento nos gastos de 6,6%.



Com as famílias a gastarem mais do que ganham, as perspetivas de emprego que são cada vez mais instáveis, e com a habitação a ser três vezes mais cara que o rendimento médio, os resultados são uma redução da capacidade de economizar e em muitos casos o sobreendividamento, mas também uma classe média espremida e sob grande pressão.



Mas o relatório lança também apelos aos governos, como uma melhor proteção social e um melhor e maior acesso aos serviços públicos.

Para resolver problemas de custos de vida, a redução de impostos é sempre uma ajuda e, em relação à habitação, o alívio de hipotecas ou o apoio financeiro a empréstimos.



O investimento deve focar-se nos sistemas de ensino e na formação vocacional, na resposta ao empregos cada vez mais temporários ou instáveis.