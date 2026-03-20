Relatório sobre apagão propõe coordenação. "Fatores interligados" geraram "colapso total"

No relatório pode ler-se que “estes fatores levaram a aumentos rápidos de tensão e a desconexões em cascata por sobretensão culminando na perda de sincronismo do sistema ibérico com a Área da Europa Continental”.

Andrea Neves - Antena 1 | Foto: António Pedro Santos - Lusa

O relatório sublinha que o apagão que afetou Portugal e Espanha foi o incidente mais grave e sem precedentes no sistema elétrico europeu em mais de 20 anos.

Andrea Neves - Antena 1 | Foto: Patrícia de Melo Moreira - AFP



O apagão em Portugal e Espanha resultou de uma combinação de diversos fatores interligados que conduziram a desconexões em cascata, culminando na perda de sincronismo do sistema ibérico com a Área da Europa Continental. É o que conclui o painel de peritos da Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade no relatório apresentado esta sexta-feira em Bruxelas.A investigação conduzida pelo Painel de Peritos conclui queOs peritos da ENTSO-E realçam que,Após o apagão,, devido a procedimentos de restauro abrangentes, estratégias de contingência e total empenho dos operadores de sistemas de transmissão, sistemas de distribuição, produtores e outras partes.O restabelecimento do sistema elétrico em algumas regiões dos sistemas português e espanhol foi facilitado, entre outras medidas, pela ativação de recursos do sistema elétrico, como os processos de arranque a frio em determinadas centrais, e pelo aproveitamento das interligações existentes com França e Marrocos.Com base nestas conclusões, o Painel de Peritos apresenta recomendações para ajudar a prevenir eventos semelhantes no futuro.“Estas recomendações incluem”.O apagão de 28 de abril de 2025 foi um acontecimento inédito, e as recomendações visam reforçar a resiliência do sistema com soluções que já são tecnologicamente implementáveis.Recorde-se que,. Em França, o nível mais elevado de gravidade do incidente atingido foi o 1 – violação das normas de tensão – devido à elevada tensão experimentada em consequência do incidente.