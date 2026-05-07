REN mais do que duplica lucro para 36,2 ME no 1.º trimestre

REN mais do que duplica lucro para 36,2 ME no 1.º trimestre

A REN totalizou 36,2 milhões de euros de lucro no primeiro trimestre do ano, uma melhoria de 21,8 milhões de euros relativamente ao período homólogo, foi hoje anunciado.

Lusa /
João Marques - RTP

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"O resultado líquido apresentou uma melhoria em comparação com o ano anterior, fixando-se nos 36,2MEuro (+21,8MEuro)", face aos 14,4 milhões de euros registados no primeiro trimestre de 2025, anunciou, em comunicado.

Nos primeiros três meses do ano, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da empresa atingiu 143,2 milhões de euros, mais 14,3 milhões de euros relativamente ao mesmo período do ano anterior.

Esta evolução contribuiu assim para o resultado líquido da empresa, à semelhança do que aconteceu com a diminuição da carga fiscal em 9,9 milhões de euros.

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