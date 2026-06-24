Renault avança com 800 rescisões voluntárias em França até 2027

O grupo conta com 5.500 engenheiros em França e quer avançar com 800 rescisões voluntárias até ao final de 2027, conforme anunciou hoje, em conferência de imprensa.

A Renault disse ainda que pretende contratar permanentemente entre 150 a 200 novos engenheiros.O grupo precisou que estas medidas fazem parte de um plano para "simplificar" a organização e aumentar a "velocidade de execução".Este plano inclui ainda 200.000 horas de formação e mobilidade interna.O 'Chief Technology Officer' (CTO) da Renault, Philippe Brunet, referiu que estas medidas têm por objetivo tornar a empresa competitiva face aos fabricantes chineses, "que estão a aumentar significativamente a sua quota de mercado na Europa".