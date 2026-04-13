Rendas das casas sobem 5,1% em março

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em março "todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, tendo a Madeira registado o aumento mais intenso (6,5%)".

Em termos mensais, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado registou uma variação de 0,5%, face a 0,6% no mês anterior.

As regiões com a variação mensal positiva mais elevada foram o Norte, Centro, Oeste e Vale do Tejo, Península de Setúbal, Alentejo e Açores (0,6%), não se tendo observado qualquer região com variação negativa do respetivo valor médio das rendas de habitação.