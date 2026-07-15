Rendas. PM responde a acusações mas devolve críticas

Rendas. PM responde a acusações mas devolve críticas

Luís Montenegro respondeu em Palmela às críticas dos partidos às novas regras no mercado de arrendamento propostas pelo governo.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
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Apesar das acusações dos partidos, o primeiro-ministro apontou à esquerda e foi ao baú dizer que as queixas são de problemas criados pelos anteriores governos.

O primeiro-ministro esteve ontem à noite em Palmela perante uma plateia de militantes do PSD.

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