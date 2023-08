Rendimento real das famílias `per capita` na OCDE cresce 0,9% no 1.º trimestre

Num comunicado hoje divulgado, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) precisa que este é o terceiro trimestre consecutivo em que o rendimento real das famílias `per capita` (por pessoa) cresceu na organização, e o maior aumento trimestral desde o primeiro trimestre de 2021, quando os rendimentos foram impulsionados por programas de assistência relacionados com a pandemia.

Contudo, a OCDE sublinha que, apesar do aumento geral do rendimento real das famílias `per capita`,, o cenário foi misto nos países da OCDE no primeiro trimestre.

Dos 21 países para os quais existem dados disponíveis, 11 registaram um aumento, enquanto 10 registaram uma queda, refere a OCDE.

Entre as economias do G7, o rendimento real das famílias `per capita` aumentou em Itália e nos Estados Unidos, enquanto diminuiu no Canadá, França, Alemanha e Reino Unido.

O Canadá registou a maior queda do rendimento real das famílias `per capita` (-2,2%), devido, em parte, a transferências públicas para as famílias inferiores às do trimestre anterior, quando foram efetuados pagamentos adicionais devido ao custo de vida.

Na Alemanha, tanto o PIB real `per capita` como o rendimento real das famílias `per capita` caíram pelo segundo trimestre consecutivo.

Itália registou este maior aumento no primeiro trimestre de 2023 (3,3%), uma vez que o crescimento dos preços da energia abrandou após o pico registado no trimestre anterior, melhorando os rendimentos das famílias quando medidos em termos reais.

Nos Estados Unidos, o ganho no rendimento real das famílias `per capita` (1,7%) deveu-se, principalmente, a uma diminuição dos impostos a pagar no 1.º trimestre de 2023, após um aumento em 2022 devido a aumentos nos salários e vencimentos, ao pagamento diferido de impostos de 2020 e a fortes ganhos de capital.

Entre outros países da OCDE, a Polónia registou um forte crescimento do PIB real `per capita` (3,9%) e do rendimento real das famílias `per capita` (3,5%).

Registaram-se também grandes aumentos do rendimento real das famílias `per capita` na Dinamarca (4,3%), na Bélgica (4,1%) e nos Países Baixos (2,6%).