Renováveis asseguram 78,5% da eletricidade no primeiro trimestre

De acordo com o relatório, entre janeiro e março registaram-se 571 horas não consecutivas em que a produção renovável foi suficiente para cobrir a totalidade do consumo elétrico nacional, o equivalente a cerca de 23 dias completos.Em comunicado, a associação destaca que este desempenho reflete a crescente maturidade e resiliência do sistema elétrico português.

No mercado elétrico, o preço médio em Portugal fixou-se em 41,9 euros por megawatt-hora (MWh) no acumulado do trimestre, colocando o país entre os mais competitivos da Europa, num contexto em que a maioria dos mercados europeus registou valores superiores a 90 euros/MWh.

Segundo as contas da APREN, o contributo das energias renováveis traduziu-se também em poupanças significativas: cerca de 239 milhões de euros em importações de gás natural, 324 milhões de euros em eletricidade importada e 166 milhões de euros em licenças de emissão de dióxido de carbono (CO2) foram evitados no período em análise.No plano europeu, Portugal destacou-se como o terceiro país com maior incorporação de energias renováveis na produção de eletricidade, apenas atrás da Noruega e da Dinamarca.

"O primeiro trimestre de 2026 confirma de forma clara o papel estrutural das energias renováveis na competitividade do sistema elétrico ibérico", refere o presidente da APREN, Pedro Amaral Jorge, citado no comunicado, destacando que Portugal e Espanha registaram os preços mais baixos da Europa.

O responsável acrescenta ainda que, "num contexto geopolítico ainda marcado pela volatilidade, importa sublinhar que, segundo a associação europeia SolarPower Europe, a produção de energia solar fotovoltaica na União Europeia já evitou 4,8 mil milhões de euros em importações de gás desde o início de 2026, reforçando o papel estratégico das energias renováveis na segurança energética europeia".

Analisando apenas os dados do mês de março, 77,2% da eletricidade produzida em Portugal continental teve origem em fontes renováveis.

A energia hídrica destacou-se como principal fonte de produção, com 37,1% do total, seguida pela eólica, com 25,9%, num mês caracterizado por condições típicas de inverno e elevada disponibilidade hídrica.

Ainda assim, face a março de 2025, a produção elétrica nacional registou uma diminuição de 7,2%, sobretudo devido à redução da produção eólica e ao menor recurso ao gás natural.

"Durante o mês, o sistema elétrico nacional registou ainda 166 horas não consecutivas em que a geração renovável foi suficiente para assegurar a totalidade do consumo de eletricidade em Portugal continental, evidenciando a crescente robustez do sistema renovável", conclui a APREN.