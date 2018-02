Repsol chega a acordo com a Rioja Bidco Shareholdings para venda de 20% da Gas Natural

Lusa22 Fev, 2018, 14:01 | Economia

O acordo fixa um preço por ação de 19 euros, o que implica um prémio de quase 4% face ao preço de encerramento na quarta-feira dos títulos da Repsol (18,28 euros).

Na informação divulgada à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), em Espanha, a concretização da venda está condicionada a que, num prazo inferior a seis meses desde a assinatura do contrato, às autorizações das autoridades competentes no México, Coreia do Sul, Japão e Alemanha.

O negócio também fica sujeito à não oposição do Banco Central de Irlanda quanto à compra indireta de uma participação significativa pela Clover Financial and Treasury Services, também num prazo de seis meses.

No comunicado, a empresa acrescenta que a Rioja, do fundo CVC, terá que assinar acordo com os outros dois acionistas da Gas Natural: a Criteria Caixa, holding industrial do Caixabank com 24,4%, e a Global Infrastructure Partners (GIP) com 20% até 22 de Março.

A compradora deve contar com três membros no conselho de administração da Gas Natural, substituindo o mesmo número de responsáveis da Repsol naquele órgão.

No passado dia 10 de Janeiro, a Repsol confirmou ter recebido manifestações de interesse de vários investidores pela sua participação na Gas Natural, incluindo do fundo CVC Capital Partners.