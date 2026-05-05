República Dominicana suspende projeto mineiro canadiano após protestos populares

"Quando os cidadãos se preocupam (...), o nosso dever é agir com prudência e transparência: é por isso que ordenei a suspensão imediata de toda a atividade relacionada com o projeto mineiro Romero na província de San Juan de la Maguana", declarou o chefe de Estado, na segunda-feira, num breve vídeo.

O projeto Romero diz respeito a uma jazida de ouro, cobre e prata, com reservas equivalentes a 1,1 milhões de onças, avaliadas em cerca de cinco mil milhões de dólares (4,26 mil milhões de euros) aos preços atuais, segundo a GoldQuest Mining Corp.

"A sua origem remonta a concessões de exploração concedidas em 2005 (...) foram posteriormente autorizados estudos técnicos (...). Nesta fase, sob a nossa gestão, a iniciativa permaneceu confinada à fase de avaliação ambiental, sem que tenha sido emitida qualquer autorização de exploração", sublinhou Abinader, eleito em 2020 e reeleito em 2024.

"O meu compromisso é para com o país, o seu povo e o seu futuro", concluiu o chefe de Estado.

Antes da declaração do líder dominicano, a GoldQuest congratulou-se, no portal oficial da empresa, com o compromisso do governo em prol do avanço do projeto Romero, que, no entanto, não tinha recebido autorização de exploração.

No domingo, uma manifestação de várias centenas de pessoas degenerou em confrontos, causando quatro feridos entre as forças da ordem.

Sob o mote de "Água sim: ouro não!", os opositores marcharam com bandeiras dominicanas desde San Juan até à localidade de Sabaneta.

É nesta região que se encontra a principal barragem da província, que assegura a irrigação de mais de 30 mil hectares de culturas e produz energia hidroelétrica. A população receia que a água seja contaminada pela mina.

A exploração mineira na República Dominicana, país conhecido pelas suas praias e pelo turismo florescente, representa cerca de 2% do Produto Interno Bruto (PIB).

O ouro é o principal produto de exportação.

A GoldQuest pretende explorar os minerais de forma subterrânea, alegando um menor impacto ambiental.

O projeto está localizado na Cordilheira Central, longe da zona turística e perto da província meridional de San Juan, onde os 143 mil habitantes vivem principalmente da pecuária e da agricultura.

Em Cotuí, no centro da República Dominicana, encontra-se o maior projeto mineiro do país, explorado pelo grupo canadiano Barrick Gold.

Também este projeto deu origem a manifestações e foi acusado de poluir a água e os solos.