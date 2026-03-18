Economia
Reserva Federal dos EUA mantém taxas de juro entre 3,5% e 3,75%
A Reserva Federal dos EUA (Fed) decidiu hoje manter as taxas de juro entre 3,5% e 3,75%, e destacou o impacto incerto da guerra no Médio Oriente na economia.
"O Comité está firmemente empenhado em apoiar o pleno emprego e em fazer com que a inflação regresse ao seu objetivo de 2%", avançou o banco central em comunicado.
"As implicações dos acontecimentos no Médio Oriente para a economia norte-americana são incertas", reconheceu a Reserva Federal.
O banco central estimou que os EUA não terão aumentos significativos em matéria de inflação este ano, sendo que deverá situar-se nos 2,7% no final de 2026, de acordo com a mediana das projeções.