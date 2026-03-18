Reserva Federal dos EUA mantém taxas de juro entre 3,5% e 3,75%

"O Comité está firmemente empenhado em apoiar o pleno emprego e em fazer com que a inflação regresse ao seu objetivo de 2%", avançou o banco central em comunicado.



"As implicações dos acontecimentos no Médio Oriente para a economia norte-americana são incertas", reconheceu a Reserva Federal.



O banco central estimou que os EUA não terão aumentos significativos em matéria de inflação este ano, sendo que deverá situar-se nos 2,7% no final de 2026, de acordo com a mediana das projeções.