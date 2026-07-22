Reserva financeira de Macau com recorde histórico em maio

Um balanço publicado pelo regulador financeiro no Boletim Oficial do território mostra que a reserva valia, no final de maio, 702,3 mil milhões de patacas (76,2 mil milhões de euros), valor correspondente a um crescimento homólogo de 9,6%.

Já no final de abril, a reserva financeira estava nos 697,3 mil milhões de patacas (75,2 mil milhões de euros), pelo que o valor apresentado hoje representa uma subida em cadeia de 0,7%, de acordo com os dados da Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

Desde o final de 2025, a reserva registou uma valorização de 35,6 mil milhões de patacas (3,86 mil milhões de euros).

O valor da reserva extraordinária no final de maio deste ano era de 518,4 mil milhões de patacas (56,3 mil milhões de euros) e a reserva básica, equivalente a 150% do orçamento público de Macau, era de 163,6 mil milhões de patacas (17,8 mil milhões de euros), ainda de acordo com a AMCM.

A reserva financeira de Macau é maioritariamente composta por 300,7 mil milhões de patacas (32,6 mil milhões de euros) em investimentos subcontratados; depósitos e contas correntes no valor de 291,8 mil milhões de patacas (31,7 mil milhões de euros) e títulos de crédito no montante de 106,8 mil milhões de patacas (11,6 mil milhões de euros).