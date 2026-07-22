Reserva financeira de Macau com recorde histórico em maio
Os ativos da reserva financeira de Macau atingiram em maio um novo recorde máximo, pelo sexto mês consecutivo, de mais de 700 mil milhões de patacas (75,9 mil milhões de euros), anunciou hoje a Autoridade Monetária de Macau (AMCM).
Um balanço publicado pelo regulador financeiro no Boletim Oficial do território mostra que a reserva valia, no final de maio, 702,3 mil milhões de patacas (76,2 mil milhões de euros), valor correspondente a um crescimento homólogo de 9,6%.
Já no final de abril, a reserva financeira estava nos 697,3 mil milhões de patacas (75,2 mil milhões de euros), pelo que o valor apresentado hoje representa uma subida em cadeia de 0,7%, de acordo com os dados da Autoridade Monetária de Macau (AMCM).
Desde o final de 2025, a reserva registou uma valorização de 35,6 mil milhões de patacas (3,86 mil milhões de euros).
O valor da reserva extraordinária no final de maio deste ano era de 518,4 mil milhões de patacas (56,3 mil milhões de euros) e a reserva básica, equivalente a 150% do orçamento público de Macau, era de 163,6 mil milhões de patacas (17,8 mil milhões de euros), ainda de acordo com a AMCM.
A reserva financeira de Macau é maioritariamente composta por 300,7 mil milhões de patacas (32,6 mil milhões de euros) em investimentos subcontratados; depósitos e contas correntes no valor de 291,8 mil milhões de patacas (31,7 mil milhões de euros) e títulos de crédito no montante de 106,8 mil milhões de patacas (11,6 mil milhões de euros).