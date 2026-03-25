Reserva financeira de Macau fixa novo recorde pelo segundo mês consecutivo

Um balanço publicado pelo regulador financeiro no Boletim Oficial da região semiautónoma chinesa mostra que a reserva valia, no final de janeiro, 673,8 mil milhões de patacas (72,2 mil milhões de euros).

A reserva ganhou 7,03 mil milhões de patacas (753,5 milhões de euros) em comparação com o anterior recorde, 666,7 mil milhões de patacas (70,3 mil milhões de euros), fixado no final de janeiro.

Foi o melhor arranque de ano para a reserva desde 2015 e quase duplicou a valorização registada em dezembro, mês em que ganhou 3,54 mil milhões de patacas (372,6 milhões de euros).

A reserva ganhou 50,5 mil milhões de patacas (5,33 mil milhões de euros) durante o ano passado, mais do que em 2024, ano em que os ativos tinham subido 35,7 mil milhões de patacas (3,76 mil milhões de euros).

O melhor ano de sempre para a reserva financeira continua a ser 2019, antes do início da pandemia, quando os ativos se valorizaram em 70,6 mil milhões de patacas (7,44 mil milhões de euros).

O valor da reserva extraordinária no final de janeiro era de 503,1 mil milhões de patacas (53,9 mil milhões de euros) e a reserva básica, equivalente a 150% do orçamento público de Macau, era de 163,6 mil milhões de patacas (17,5 mil milhões de euros).

Em novembro, a Assembleia Legislativa (parlamento de Macau) aprovou, por unanimidade, o orçamento para 2026, que prevê despesas públicas de 113,5 mil milhões de patacas (12,2 mil milhões de euros).

Investimentos subcontratados representam a maior fatia da reserva financeira de Macau, 293,4 mil milhões de patacas (31,4 mil milhões de euros), que inclui ainda depósitos e contas correntes no valor de 273,7 mil milhões de patacas (29,3 mil milhões de euros) e títulos de crédito no montante de 105,5 mil milhões de patacas (11,3 mil milhões de euros).

Em 2025, os investimentos renderam à reserva financeira mais de 42,9 mil milhões de patacas (4,6 mil milhões de euros), correspondendo a uma taxa de rentabilidade de 6,9%, disse hoje a AMCM, num relatório também divulgado no Boletim Oficial.

O retorno aumentou 38,7% em comparação com 2024, ano em que os rendimentos renderam à reserva quase 31 mil milhões de patacas (3,32 mil milhões de euros), correspondente a 5,3%.