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Ria Stone, da Vista Alegre, investe 40 milhões de euros em nova unidade industrial para exportação

Ria Stone, da Vista Alegre, investe 40 milhões de euros em nova unidade industrial para exportação

A Ria Stone, do grupo Vista Alegre, anunciou hoje que vai investir cerca de 40 milhões de euros na construção de uma nova unidade industrial em Ílhavo, onde mais de 98% da produção será destinada para exportação.

Lusa /
Vista Alegre

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A Ria Stone, detida pelo grupo Vista Alegre, que é participada pelo Grupo Visabeira e Cristiano Ronaldo CR7 SA, "celebrou um contrato com uma empresa global de mobiliário e decoração para o lar com vigência até 2034", refere em comunicado, salientando que "com base nas projeções atuais, prevê-se que o volume de negócios acumulado ultrapasse os 400 milhões de euros".

A empresa, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), adianta que vai realizar um investimento para expandir a sua capacidade de produção.

"A Ria Stone vai investir cerca de 40 milhões de euros na construção de uma nova unidade industrial, a RIA III S -- Smart, Sustainable and Social, localizada na Zona Industrial da Mota, em Ílhavo".

A futura fábrica "permitirá aumentar a capacidade de produção anual, num projeto que inclui a construção de um edifício industrial com cerca de 27.000 m², bem como a instalação de equipamentos tecnologicamente avançados, desenvolvidos especificamente para a empresa".

Mais de 98% da produção "será destinada à exportação, com principal enfoque na Europa do Sul, Europa Central, Escandinávia e Reino Unido".

De acordo com a Ria Stone, "o investimento implicará ainda a criação de cerca de 100 novos postos de trabalho, reforçando ainda mais o impacto económico e social na região".

A nova unidade assenta em três pilares, "posicionando a Ria Stone como uma fábrica `Best in Class` a nível global": RIA III S -- Smart, Sustainable and Social.

No que diz respeito ao Smart (inteligente), a unidade terá automação e digitalização completa dos processos produtivos e logísticos, e utilizará inteligência artificial (IA). O centro logístico será totalmente automatizado

No que respeita ao Sustainable (sustentabilidade), há uma "aposta contínua na eficiência energética e incorporação crescente de energias renováveis" e "até 30% de incorporação de materiais reciclados, provenientes da própria produção e de outras unidades cerâmicas", bem como "aquisição de 99% das matérias-primas a fornecedores nacionais".

Já ao Social, a empresa sublinha o "reforço contínuo da qualidade das condições de trabalho, promovendo um ambiente mais equilibrado e atrativo" e "evolução dos modelos operacionais, com maior eficiência na organização dos turnos e melhoria da experiência dos colaboradores", entre outros.

"Este projeto marca um momento importante na evolução da Ria Stone e reforça o compromisso do grupo Vista Alegre com a inovação industrial, a sustentabilidade e o desenvolvimento económico do país", afirma Fernando Daniel Nunes, presidente da Comissão Executiva da Vista Alegre, citado no comunicado.

"A nova unidade RIA III S representa muito mais do que um investimento na produção: é a afirmação de uma visão virada para o futuro", remata.

A Ria Stone, empresa que pertence ao Grupo Vista Alegre, "é uma referência mundial na produção de louça de mesa em grés" e a unidade industrial produz 50 milhões de peças por ano, 99% destinadas à exportação.

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