Ricardo Salgado acusado de desviar milhões no BES

Foto: Pedro A. Pina - RTP (arquivo)

Ricardo Salgado e três antigos administradores do BES foram acusados de manipulação de mercado e burla qualificada. Em causa está o aumento de capital que foi lançado apenas dois meses antes da falência de o banco cair e que foi apresentado com contas falsas. Também Álvaro Sobrinho é acusado de desviar dinheiro, neste caso do BES-Angola.