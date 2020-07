Ricardo Salgado. Defesa fala em acusação que "falsifica" a história do BES

A defesa de Ricardo Salgado começa por confirmar que foi notificada da acusação "no processo conhecido como Universo Espírito Santo".





Escreve o advogado Francisco Proença de Carvalho que apesar dos "insistentes e reiterados pedidos da Defesa", durante todo o inquérito "as provas foram escondidas". "Ainda antes da acusação", lê-se no comunicado, "o Dr. Ricardo Salgado foi confrontado com infindáveis juízos de valor vagos e genéricos, em vez de ter sido confrontado com factos concretos, tal como a Lei obriga. Tudo isto impediu o Dr. Ricardo Salgado de prestar declarações sobre interminável matéria nova nas vésperas da pré-anunciada acusação, com os consequentes vícios que isto gerou no processo".





A defesa alega que ao longo deste tempo foram "públicas e notórias múltiplas violações dos seus direitos, toleradas e por vezes incentivadas por aqueles que, por Lei, tinham o dever de garantir que os direitos fundamentais dos arguidos são respeitados", tendo "o Dr. Ricardo Salgado (...) mantido, como sempre, um comportamento discreto e de absoluto respeito pelo Sistema de Justiça". Em sua defesa, Ricardo Salgado transmite por via do advogado que não praticou qualquer crime e esta acusação “falsifica” a história do Banco Espírito Santo".









Diz Ricardo Salgado que "foi este mesmo Banco de Portugal liderado pelo Dr. Carlos Costa que, depois de apagar das fachadas uma marca com mais de 140 anos de existência, interveio neste inquérito-crime, em claro e manifesto conflito de interesses".





O documento continua ao afirmar que "a resolução do BES foi um erro colossal que causou e causa prejuízos inquantificáveis ao País. Os próprios lesados do Banco de Portugal (e não do BES) assim o dizem hoje, até porque é indesmentível que, enquanto o Dr. Ricardo Salgado esteve no BES, os Clientes foram reembolsados em 1,5 mil milhões de euros de papel comercial só no 1.º semestre de 2014. Enquanto o Dr. Ricardo Salgado esteve no BES, não houve lesados".





De acordo com a Defesa, a situação foi provocada por uma "decisão política de resolução" que "fez de um Banco com 140 anos de história, dois milhões de clientes, 20% de quota de mercado e 25% de quota nas empresas, cobaia de uma experiência única na Europa".