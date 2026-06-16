RTP mantém liderança nas marcas noticiosas de confiança em Portugal

Relativamente à confiança de marcas de notícias, "no topo surge a RTP (79%), seguida do Jornal de Notícias (78%), SIC (77%) e Rádio Renascença (76%)", refere o relatório. A Rádio Comercial e Expresso atingem 75% e a RDP Antena 1 e Público situam-se nos 74%.

"Num segundo plano, mas ainda com níveis elevados, aparecem a agência Lusa e a TSF (73%), TVI (72%), Observador (71%) e Notícias ao Minuto (70%)", segundo o estudo.

Por sua vez, os media locais ou regionais registam 68%.

"Este retrato sugere que, apesar da erosão global da confiança em notícias observada noutras figuras do capítulo, as marcas concretas continuam a beneficiar de reservas reputacionais bastante sólidas", segundo do DNRPT26.

"O facto de todas apresentarem maiorias de confiança indica que a relação dos públicos com o sistema noticioso é mais favorável quando se desloca do plano abstrato das `notícias em geral` para o plano mais concreto das marcas reconhecidas".

Segundo o relatório, o Correio da Manhã "é a marca que mais progrediu em termos de ganhos de confiança ao longo dos anos, com uma subida de 18,3 pontos percentuais entre o ano inicial da sua presença na lista (2018) e 2026".

A distância para as restantes marcas é muito expressiva: "o Observador surge em segundo lugar com +9,1 pontos percentuais [pp], seguido de Notícias ao Minuto (+7,0), TVI (+4,4) e Rádio Renascença (+3,5)".

"Este dado é particularmente importante porque mostra que posição atual e trajetória evolutiva não coincidem necessariamente: uma marca pode ser aquela que mais reforçou o seu capital reputacional junto dos públicos, mas continuar a ocupar uma posição relativamente baixa na hierarquia da confiança", observa o relatório.

No oposto, o estudo mostra "marcas com evolução estagnada ou negativa, como SIC (0,0), agência Lusa (-0,4), TSF (-0,5), RTP (-2,0), Público (-2,2) e Expresso (-2,5)".

Ou seja, há um mercado em que as marcas tradicionais e institucionais continuam a liderar em confiança, "mas em que alguns dos maiores ganhos ao longo do tempo ocorreram em marcas de perfil diferente, nomeadamente na marca-mãe do grupo Medialivre [dona do Correio da Manhã]".

Estas tendências evolutivas "sugerem que a confiança nas marcas noticiosas em Portugal permanece alta, mas também que o campo reputacional está longe de ser estático, podendo registar reconfigurações significativas mesmo quando a hierarquia global parece relativamente estável".

Este é o 12.º relatório anual produzido pelo OberCom - Observatório da Comunicação em parceria com Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) da Universidade de Oxford.

O estudo, que integra dados de 48 mercados e mais de 97.000 inquiridos em todo o mundo, traça um retrato detalhado dos hábitos de consumo de notícias dos portugueses utilizadores de Internet, com amostra nacional representativa de 2.024 respondentes.

Os dados foram recolhidos entre 06 de janeiro e 20 de fevereiro de 2026.