RTP suspende novas atribuições de subsídios questionados em auditoria da IGF

A Administração da RTP anunciou esta quarta-feira a suspensão, com caráter preventivo, de “novas atribuições de subsídios” identificados como “indevidos” no projeto de relatório da auditoria à empresa levada a cabo pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF). Decisão, sublinha a cúpula do serviço público, que “não constitui qualquer reconhecimento da procedência das conclusões preliminares”.



“Não obstante discordar das conclusões preliminares constantes do projeto de relatório e por um princípio de prudência e de responsabilidade institucional, o Conselho de Administração deliberou suspender preventivamente novas atribuições dos subsídios identificados pela IGF, até à conclusão definitiva do processo inspetivo”, lê-se no comunicado do Conselho de Administração. Em causa está o projeto de relatório da Inspeção-Geral de Finanças redigido no quadro da “auditoria à gestão financeira e de recursos humanos da RTP referente ao período de 2018 a 2024”.



O projeto, adianta o Conselho de Administração “identifica diversos pagamentos de componentes remuneratórios em vigor na empresa que considera indevidos e formula recomendações quanto à gestão financeira e de recursos humanos da RTP, várias das quais incidem sobre matérias em que a empresa já implementou, ou está a implementar, novos procedimentos”.



“A RTP respeita integralmente a missão da Inspeção-Geral de Finanças e reconhece a importância do escrutínio da gestão das empresas públicas. Contudo, considera que algumas das conclusões constantes do projeto de relatório não refletem o enquadramento factual e jurídico das matérias analisadas”, reage a Administração do operador público de rádio, televisão e digital. “No exercício do direito ao contraditório legalmente previsto, a RTP e os administradores que exerceram funções no período auditado enviaram à IGF exposições fundamentadas. A RTP confia que estes elementos conduzirão a uma análise mais completa das questões suscitadas".



Sublinhando que o documento constitui “um relatório preliminar, não uma decisão final”, a equipa de Nicolau Santos sustenta ainda que “as administrações da empresa visadas atuaram sempre escrupulosamente dentro dos limites da lei, da transparência e da boa gestão”.

O que está “em análise”

No comunicado agora divulgado, pode ler-se que “estão em causa subsídios criados antes das administrações abrangidas pela auditoria (que representam menos de 2% dos Gastos com Pessoal), aplicados a centenas de trabalhadores, que correspondem a instrumentos de política salarial aplicados há muitos anos”.



“Estes instrumentos visam contribuir para um serviço público de media forte e concorrencial, nomeadamente através da captação e retenção de talento, do reconhecimento de níveis de responsabilidade diferenciados e do desempenho de funções específicas”, sinaliza a nota.



A RTP considera que “os subsídios em questão têm, na sua quase totalidade, enquadramento no Acordo de Empresa de 2006, e/ou em regulamentos internos anteriores à entrada em vigor das restrições orçamentais da política remuneratória das empresas públicas em 2011, pelo que os direitos adquiridos ao seu abrigo não foram afetados por tais restrições”. A proposta de auditoria à RTP partiu do PSD em outubro de 2024 e foi aprovada por unanimidade.



Argumenta ainda o Conselho de Administração que “a atribuição destes subsídios não resultou de decisões ad hoc, mas da aplicação de instrumentos laborais e regras internas previamente existentes”.



“Durante todo o período auditado, a atividade e as contas da RTP foram anualmente apreciadas pelo Conselho Fiscal, certificadas pelo Revisor Oficial de Contas e pelos auditores externos (PWC e Deloitte), e IGF e remetidas às entidades competentes, designadamente ao Conselho Geral Independente, ao Conselho de Opinião, à Entidade Reguladora para a Comunicação Social e à Assembleia da República, tendo os Planos de Atividades e Orçamento e os Relatórios e Contas da RTP sido igualmente aprovados pelo acionista, sem que tivesse sido formulada qualquer reserva relativamente às matérias agora questionadas”, faz notar, para acrescentar que, “durante todo o período auditado, a RTP registou uma execução orçamental acumulada positiva face ao orçamento de 17 milhões de euros”.



A empresa está agora “a procurar, em articulação com as entidades competentes, uma solução juridicamente segura”, tendo pedido “uma reunião urgente às tutelas para apresentar e discutir as possíveis soluções, procurando evitar, se legalmente viável, a suspensão preventiva de pagamento dos subsídios identificados”.



“A RTP continuará a colaborar com a Inspeção-Geral de Finanças e confia que a versão final do relatório refletirá, de forma rigorosa, os factos e argumentos apresentados em sede de contraditório”, remata o comunicado.