Rui Rio: Governo estima queda do PIB de 7% e financiamento adicional de 13 mil milhões

Foto: Mário Cruz - Lusa

O presidente do PSD afirmou esta tarde que o Governo estima que as necessidades adicionais de financiamento vão atingir os 13 mil milhões de euros até ao final do ano, com o PIB a cair 7%.