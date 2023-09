Rupert Murdoch deixa liderança da Fox e da News Corp

O australiano de 92 anos, que tem também nacionalidade norte-americana, vai deixar o cargo em novembro, quando se realizam as assembleias-gerais de acionistas das empresas, segundo um comunicado.

Lachlan Murdoch, de 52 anos, vai tornar-se presidente da News Corp e da Fox Corporation e Rupert Murdoch passará a ser "presidente emérito" das empresas.

"Em nome dos conselhos de administração da Fox e da News Corp, das equipas dirigentes e de todos os acionistas que beneficiaram do seu trabalho árduo, felicito o meu pai pelos seus 70 anos de notável carreira", declarou Lachlan Murdoch no comunicado, saudando o "seu espírito pioneiro" e "determinação inabalável".

O líder do império Fox, cujo canal televisivo de informação Fox News se tornou central para os conservadores, retira-se numa altura em que se aproximam as presidenciais norte-americanas de 2024, com Donald Trump como favorito para ser o candidato republicano.

Murdoch deixa a liderança do grupo depois de uma série de controvérsias, uma das quais levou recentemente a um acordo milionário para resolver uma queixa por difamação contra a Fox News por acusar a empresa Dominion Voting Systems, que vende máquinas para votação, de manipulação eleitoral após a derrota de Donald Trump nas eleições de 2020.

Para resolver essa disputa, a cadeia de televisão pagou 787,5 milhões de dólares e ainda tem pendente uma queixa similar por parte da empresa de máquinas de votação Smartmatic, segundo The Wall Street Journal.