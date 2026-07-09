Rússia critica "decisões irresponsáveis" da NATO sobre a invasão

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo criticou os países membros da Aliança Atlântica por tomarem "decisões irresponsáveis suscetíveis de conduzir a uma catástrofe" e por se concentrarem na "militarização do continente europeu".

Os chefes de Estado e de Governo da NATO reiteraram hoje o seu "apoio inabalável" à Ucrânia e anunciaram um financiamento de 70 mil milhões de euros este ano, comprometendo-se a manter níveis "pelo menos equivalentes" em 2027.

"A Ucrânia contribui para a segurança transatlântica e os aliados permanecem unidos no nosso compromisso inabalável para a Ucrânia nos seus esforços para defender a sua liberdade, soberania e integridade territorial", lê-se na declaração final da cimeira da NATO, que hoje terminou em Ancara (Turquia) e reuniu os líderes dos 32 Estados-membros da Aliança Atlântica.

Os líderes referem que os aliados europeus e o Canadá são quem está a "financiar a grande maioria da assistência em matéria de segurança prestada à Ucrânia por via bilateral e multilateral" e salientam que o apoio "deve ser equitativo, previsível e sustentável a longo prazo".

"Para 2026, os Aliados comprometem-se a disponibilizar 70 mil milhões de euros em equipamento militar, assistência e formação para a Ucrânia e reafirmam os seus compromissos soberanos de manter, pelo menos, níveis equivalentes de apoio em 2027", indicam no documento final da reunião de alto nível, saudando ainda o empréstimo da União Europeia (UE) de 90 mil milhões de euros à Ucrânia.

Os chefes de Estado e de Governo da NATO abordam também a guerra no Irão nesta declaração, mas com uma breve menção numa única frase.

"Os aliados reiteram que o Irão nunca deve ter uma arma nuclear e apelam ao Irão para respeitar plenamente a liberdade de navegação no estreito de Ormuz", afirmam.