Samsung cria unidade de robótica para reforçar liderança mundial no setor

A empresa anunciou que o novo departamento comercial de robótica eXperience (RX) vai funcionar sob a supervisão direta do diretor executivo da empresa, Roh Tae-moon, e vai ser concebido para acelerar a tomada de decisões e a execução, o que permitirá responder mais rapidamente às mudanças do mercado e criar novas oportunidades de negócio, de acordo com o jornal sul-coreano em língua inglesa.

Com esta unidade localizada no centro de I&D em Seul, a Samsung procura consolidar as capacidades robóticas da empresa sob uma única organização responsável pela estratégia a médio e longo prazo, pelo desenvolvimento de tecnologias-chave e comercialização destas.

Para reforçar as capacidades de análise de dados, a gigante tecnológica vai criar uma fábrica de dados na unidade de Gumi, na província de Gyeongsang do Norte (sudeste do país), onde vão ser recolhidas informações de ambientes industriais reais para facilitar a implantação de robôs.

Como parte desta reorganização, a Samsung nomeou o vice-presidente executivo Lee Dong-kun, que já dirigiu a estratégia de robótica da Hyundai Motor e da Boston Dynamics, para liderar a equipa de estratégia de robótica, estando a recrutar especialistas de primeira linha para a equipa.

A empresa pretende também expandir a rede global de investigação em robótica através da criação de centros de investigação nos Estados Unidos, na China e no Japão.

No meio do boom da inteligência artificial (IA), a Samsung registou, em 2025, um aumento de 31,2% no lucro líquido em relação ao ano anterior, graças ao sólido desempenho da divisão de chips.

No primeiro trimestre deste ano, multiplicou por seis o lucro líquido em comparação com o mesmo período do ano anterior.