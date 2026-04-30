Samsung multiplica lucros quase por seis no primeiro trimestre devido a IA

O lucro líquido nos primeiros três meses do ano fiscal de 2026 ascendeu a 47,2 biliões de wons, ou seja, mais de 27 mil milhões de euros, de acordo com um comunicado do grupo.

O volume de negócios ascendeu a 133,9 biliões de wons, ou seja, mais de 77 mil milhões de euros durante o período em análise.

A Samsung Electronics "alcançou um volume de negócios e um lucro operacional trimestrais recorde graças a inovações tecnológicas em IA e a uma resposta proativa às necessidades do mercado", indicou o grupo na publicação dos resultados.

A Samsung impôs-se como um ator-chave, ao lado da também sul-coreana SK Hynix, no domínio dos `chips` de alto desempenho, cuja procura está a disparar devido à corrida desenfreada para acompanhar as evoluções da inteligência artificial.

A empresa anunciou ter batido o recorde de vendas trimestrais na divisão especializada em memórias (Device Solutions, DS), "em resposta à procura de IA de elevado valor acrescentado" e ao "aumento dos preços a nível do setor". Esta divisão, cujos semicondutores representam a maior parte das vendas, atingiu 81,7 biliões de wons no primeiro trimestre, ou seja, 47 mil milhões de euros.

A empresa declarou no início do mês que esperava um nível recorde do lucro operacional, em cerca de 57,2 biliões de wons. Foi também este o valor que anunciou hoje, equivalente a cerca de 33 mil milhões de euros.

O Governo sul-coreano comprometeu-se a tornar o país uma das três principais potências mundiais em matéria de IA, ao lado dos Estados Unidos e da China.

Na bolsa de Seul, o índice Kospi abriu hoje num novo máximo, ultrapassando os 6.700 pontos, após a publicação de resultados sólidos pela Samsung e pelos gigantes tecnológicos norte-americanos.