Samsung regista lucros recorde no segundo trimestre graças a `boom` global da IA

O lucro operacional da Samsung no segundo trimestre foi 19 vezes superior ao de há um ano, quase todo proveniente da divisão de semicondutores, beneficiada pela subida dos preços dos chips e pela procura de servidores de IA.

As perdas na divisão de telemóveis, televisores e eletrodomésticos do grupo foram compensadas por este desempenho, com a receita trimestral total da Samsung a atingir 171,5 biliões de wons (119 mil milhões de euros), também um máximo histórico.

A empresa prevê que a procura por memória se mantenha forte no segundo semestre, impulsionada pela expansão da infraestrutura de IA e pela adoção crescente da nova tecnologia, com a procura por chips de servidores a acelerar e a manter o mercado em défice de oferta.

Segundo Kim Jaejune, executivo da divisão de memória da Samsung, a empresa espera que o fosso entre oferta e procura de chips se alargue até 2027. A companhia planeia iniciar ainda este ano a construção da sua segunda fábrica de semicondutores em Taylor, Texas, com produção prevista para 2030.

A Samsung já garantiu contratos de fornecimento de longo prazo com os "cinco maiores clientes globais de centros de dados" - uma referência provável à Amazon Web Services, Google, Meta, Oracle e Microsoft.

O anúncio vem um dia depois da rival SK Hynix também ter reportado resultados históricos, e também impulsionados pela procura global de chips de memória ligados à IA.

A SK Hynix anunciou na quarta-feira receitas recorde de 60,5 biliões de wons (42 mil milhões), mas abaixo das expectativas, o que levou a uma queda de mais de 9% nas suas ações.

A Samsung e a SK Hynix produzem cerca de dois terços da chips de memória a nível global. No mês passado, anunciaram planos para investir em conjunto 800 biliões de wons (554 mil milhões) num novo polo de produção no sudoeste da Coreia do Sul.

A acompanhar o Presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, numa visita a São Francisco, nos Estados Unidos, na semana passada, os líderes da Samsung, SK Hynix e Hyundai anunciaram centenas de milhares de milhões de euros em cooperação com empresas norte-americanas, incluindo OpenAI, Anthropic, Nvidia e Broadcom, em áreas como chips, centros de dados e infraestrutura de IA.

Num mesa-redonda com meios de comunicação estrangeiros durante a visita, Kim Yong-beom, principal conselheiro político de Lee, afirmou que as iniciativas refletem a corrida das grandes empresas tecnológicas globais para garantir parcerias de longo prazo com os fabricantes sul-coreanos de chips, procurando fornecimentos fiáveis de memória para aplicações de IA.