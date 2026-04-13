Sánchez visita chinesa Xiaomi e oferece Espanha para projetos de cooperação tecnológica

Sánchez deslocou-se à sede da Xiaomi no âmbito da agenda oficial da sua visita à China, que tem entre os objetivos atrair mais investimento para Espanha e reforçar a colaboração com empresas chinesas no setor tecnológico.

Acompanhado pela esposa, Begoña Gómez, o chefe do executivo visitou uma exposição dos produtos mais inovadores da empresa, tendo previamente mantido uma reunião com o fundador, Lei Jun.

Nesse encontro, segundo o Governo espanhol, Sánchez sublinhou que Espanha reúne as condições adequadas para uma cooperação ao mais alto nível, destacando as capacidades tecnológicas, o talento e a fiabilidade do tecido industrial espanhol para explorar novos projetos com a Xiaomi.

O primeiro-ministro salientou ainda o papel crescente de Espanha como polo europeu de infraestruturas digitais, centros de dados e projetos de inteligência artificial.

A tecnológica chinesa já colabora com empresas espanholas líderes nos setores automóvel e da indústria avançada, o que, segundo Sánchez, confirma a competitividade e fiabilidade do tecido industrial espanhol em processos de elevado conteúdo tecnológico.

Lei Jun felicitou Sánchez pelo crescimento económico de Espanha, que classificou, segundo o executivo espanhol, como "muito rápido e positivo".

Durante a visita à exposição, Pedro Sánchez e Begoña Gómez conheceram os mais recentes modelos de veículos elétricos da empresa, bem como uma casa inteligente com sistemas domóticos integrados e uma área dedicada a componentes automóveis, como chassis, motores elétricos e baterias.