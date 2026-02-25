Santander Totta escolhe Joaquim Manuel de Oliveira Filipe para a Administração

Segundo a nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Pedro Castro e Almeida "apresentou a renúncia ao cargo de vogal do Conselho de Administração do Banco, com efeitos a partir de dia 01 de março de 2026, devido ao facto de ter sido nomeado para novas responsabilidades no Grupo Santander, cujo nível de disponibilidade exigido não é compatível com a manutenção do presente cargo".

Paralelamente, "o Conselho de Administração deliberou, na sua reunião de 24 de fevereiro de 2026, a cooptação de Joaquim Manuel de Oliveira Filipe para integrar o Conselho de Administração, com produção de efeitos a 01 de março de 2026".

Isabel Guerreiro será a nova presidente executiva (CEO) do Santander Portugal a partir de 01 de março, sucedendo assim a Pedro Castro e Almeida, que foi nomeado `chief risk officer` do Grupo Santander, anunciou o banco, em 30 de janeiro.

Pedro Castro e Almeida passa assim a assumir as funções de `chief risk officer` do Grupo Santander, cargo que o banco destaca como sendo "de elevada responsabilidade a nível internacional".

Com mais de 20 anos de experiência no setor financeiro, Isabel Guerreiro ingressou em 2005 no Grupo Santander, tendo sido administradora executiva em Portugal, responsável pela rede de particulares e negócios e membro do `Supervisory Board` do Santander Polónia.

Licenciada em Engenharia Informática pelo Instituto Superior Técnico, possui um MBA do INSEAD (Instituto Europeu de Administração de Empresas) e formação complementar em Stanford, Harvard e Wharton.

À frente do Santander Portugal há sete anos, Pedro Castro e Almeida chegou ao banco em 1993 e, durante o seu mandato, "realizou uma profunda transformação digital e operacional", lê-se no comunicado.

Nos últimos anos, Pedro Castro e Almeida também foi responsável regional do Santander para a Europa e, mais recentemente, liderou o processo de integração do banco britânico TSB, adquirido pelo Santander ao Sabadell.