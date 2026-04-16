Seguradoras pagam 359 ME de um total de 1.086 ME de estragos cobertos diz APS

Em comunicado, a APS informou que o mau tempo que afetou Portugal no início do ano, entre 27 de janeiro e 13 de fevereiro, provocou até ao momento 193 mil participações de sinistros junto das empresas de seguros associadas.

Comparativamente com os dados divulgados em 06 de abril, o valor das indemnizações já pagas ou objeto de adiantamentos aumentou em 56 milhões de euros, e o número de participações em mais de oito mil.

Até ao momento, 106 mil sinistros "já se encontram encerrados ou com adiantamentos efetuados", o que equivale a 55% do total de participações recebidas pelos associados da APS.

A associação salienta ainda, na nota informativa, que "parte relevante dos processos de sinistro já foi analisada e aceite, encontrando-se em fase final, mas ainda não encerrada ou paga por razões que não dependem exclusivamente das seguradoras".

O número muito elevado de sinistros participados em simultâneo, "aliado à complexidade técnica, contratual e legal de muitos processos", tornou, segundo a APS, o tratamento "mais exigente e sujeito a etapas que não são imediatas nem unilaterais".