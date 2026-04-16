Seguradoras pagam 359 ME de um total de 1.086 ME de estragos cobertos diz APS
As seguradoras pagaram 359 milhões de euros em indemnizações por danos causados pelas tempestades de janeiro e fevereiro, prevendo que os estragos cobertos atinjam 1.086 milhões de euros, anunciou hoje a Associação Portuguesa de Seguradores (APS).
Em comunicado, a APS informou que o mau tempo que afetou Portugal no início do ano, entre 27 de janeiro e 13 de fevereiro, provocou até ao momento 193 mil participações de sinistros junto das empresas de seguros associadas.
Comparativamente com os dados divulgados em 06 de abril, o valor das indemnizações já pagas ou objeto de adiantamentos aumentou em 56 milhões de euros, e o número de participações em mais de oito mil.
Até ao momento, 106 mil sinistros "já se encontram encerrados ou com adiantamentos efetuados", o que equivale a 55% do total de participações recebidas pelos associados da APS.
A associação salienta ainda, na nota informativa, que "parte relevante dos processos de sinistro já foi analisada e aceite, encontrando-se em fase final, mas ainda não encerrada ou paga por razões que não dependem exclusivamente das seguradoras".
O número muito elevado de sinistros participados em simultâneo, "aliado à complexidade técnica, contratual e legal de muitos processos", tornou, segundo a APS, o tratamento "mais exigente e sujeito a etapas que não são imediatas nem unilaterais".