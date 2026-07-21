Seguradoras pagaram 1,4 mil milhões de euros em indemnizações diz ASF
As seguradoras pagaram ou provisionaram 1,4 mil milhões de euros em indemnizações no âmbito dos 218 mil sinistros registados na sequência das tempestades, disse hoje no parlamento o presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).
Numa audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), sobre o plano de atividades, Gabriel Bernardino referiu que 99,6% dos sinistros reportados até 10 de julho tinham as peritagens feitas, 84,5% estavam encerrados e 88,4% estavam regularizados.
Recordando que o comboio de tempestades que afetou o país no início do ano provocou "o maior número de sempre" de sinistros reportados, o presidente do regulador dos seguros estimou as perdas totais em 5,3 mil milhões de euros, com 26% desse montante a ser "assegurado por contratos de seguros".