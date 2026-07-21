Seguradoras pagaram 1,4 mil milhões de euros em indemnizações diz ASF

Numa audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), sobre o plano de atividades, Gabriel Bernardino referiu que 99,6% dos sinistros reportados até 10 de julho tinham as peritagens feitas, 84,5% estavam encerrados e 88,4% estavam regularizados.

Recordando que o comboio de tempestades que afetou o país no início do ano provocou "o maior número de sempre" de sinistros reportados, o presidente do regulador dos seguros estimou as perdas totais em 5,3 mil milhões de euros, com 26% desse montante a ser "assegurado por contratos de seguros".