Segurança Social tem o maior desafogo financeiro dos últimos 30 anos

Há mais dinheiro no Fundo de Estabilização da Segurança Social. Em março, ultrapassou pela primeira vez, os 18 mil milhões de euros.



Nunca, em três décadas, o Fundo tinha ultrapassado este valor. E só nos últimos três anos aumentou 3.300 milhões de euros. E grande parte desse aumento resulta do bom comportamento da economia.



O reforço do fundo ficou a dever-se sobretudo a transferências de excedentes do orçamento da segurança social, que desde 2016 já totalizaram 1937 milhões de euros.



A valorização de ativos resultantes de investimentos contribuiu com 1167 milhões de euros



E depois há as fontes alternativas de financiamento. A consignação da receita do Adicional ao IMI e os dois pontos percentuais da receita do IRC valeram 170 milhões de euros nos últimos dois anos - uma almofada que permite adiar em mais 19 anos o horizonte de eventual aplicação do Fundo relativamente ao que se previa em 2015.