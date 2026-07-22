Seguro abre fórum económico no segundo dia de visita a Cabo Verde

O evento está marcado para as 10:00 (12:00 em Lisboa) na sede do banco central, na cidade da Praia.

António José Seguro anunciou na terça-feira que o Governo português está a preparar uma linha de crédito de 100 milhões de euros para ajudar empresas a apostar no arquipélago.

Cabo Verde tem vários investimentos à vista.

O país assinou com a União Europeia (UE), em 2024, um pacote financeiro que já ascende a 378 milhões de euros para apoiar a economia azul, modernização digital e transição energética.

Vários projetos têm concursos a decorrer, com empresas portuguesas envolvidas.

São investimentos relacionados, por exemplo, com a modernização de infraestruturas de telecomunicações, portos e a construção de uma central hídrica que servirá de armazenamento intermédio para energias renováveis na ilha de Santiago.

Para já, o comércio tem sido uma área privilegiada: Portugal reforçou a posição de principal país de origem das importações de mercadorias de Cabo Verde no primeiro trimestre de 2026, com 114,2 milhões de euros, quase metade do total importado.

Os setores do turismo e atividade imobiliária turística concentram 90% do investimento estrangeiro no arquipélago, com cerca de metade desse montante na ilha de Santiago, seguindo-se as ilhas do Sal, São Vicente e Boa Vista.

Portugal foi o maior país de origem de investimento identificado no primeiro trimestre deste ano, com 11,8 milhões de euros, cerca de 34% do total.

O fórum económico de hoje é organizado pelo Governo de Cabo Verde, através da Agência Cabo-verdiana de Investimentos e Exportação (CVTI), em parceria com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

A agenda de António José Seguro desta quarta-feira inclui uma sessão solene na Assembleia Nacional, um encontro no Palácio do Governo com Francisco Carvalho, novo primeiro-ministro de Cabo Verde, empossado há cerca de um mês, e uma passagem pelos paços do concelho da cidade da Praia, onde Seguro receberá as chaves da cidade.

A cooperação bilateral no domínio da segurança marítima vai ser o tema do almoço a bordo do navio Bartolomeu Dias da Marinha Portuguesa, atracado no porto da Praia.

Durante a tarde, haverá uma visita ao Museu da Resistência, no Tarrafal, e uma visita à Cidade Velha, berço da nação cabo-verdiana.