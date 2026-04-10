Seguro "muito atento" às rendas "pela hora da morte" que salários não conseguem pagar

No último dia da Presidência Aberta dedicada às regiões mais afetadas pelo mau tempo, o chefe de Estado visitou casas modulares na freguesia de Pousos, Leiria, onde a câmara realojou provisoriamente pessoas que ficaram sem as suas casas na sequência da tempestade Kristin.

"Estou também atento, muito atento a essa situação, porque de facto os salários não chegam para pagar as rendas exorbitantes que existem ou para comprar uma casa", respondeu a Ana Comenda, uma das moradoras que lhe contava a dificuldade, para lá do problema do mau tempo, em encontrar uma casa que conseguisse pagar.

O Presidente da República perguntou-lhe se trabalhava e a moradora explicou que estava desempregada, mas a fazer "uma formação para nível 4, para que possa também encontrar um emprego que corresponda àquilo que é necessário".

"E para ter também um salário que seja possível também pagar uma renda, porque as rendas estão pela hora da morte", atirou Seguro.

Ana Comenda transmitiu ao chefe de Estado a necessidade de ser revista a "questão da habitação em Portugal".

"Sei bem. Aliás, recentemente, na última intervenção que fiz na Assembleia da República, chamei precisamente a atenção para essa situação", recordou.

O Presidente da República referia-se ao seu discurso, a semana passada, na sessão no parlamento para celebrar os 50 anos da Constituição.

"Está por cumprir, e tem de ser concretizado, um dos mais nobres princípios constitucionais: o de uma sociedade justa e solidária", advertiu.

Segundo o chefe de Estado, "todos os meses surgem novos sinais de alerta sobre o acesso à habitação", setor no qual se estão "a bater recordes históricos nos custos" e com taxas de esforço no arrendamento que "esmagam o orçamento familiar".

"O Estado despertou tarde e é lento nas respostas. Sejamos honestos, para termos crédito na esperança que devemos aos nossos jovens são urgentes respostas e resultados concretos", apelou.