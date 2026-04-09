Seguro promete ser coerente com declarações em campanha sobre lei laboral

O Presidente da República pediu hoje que "o diálogo nunca se esgote" sobre as alterações lei laboral e prometeu que será "sempre coerente" com as declarações feitas em campanha, quando disse que, sem acordo na Concertação Social, vetaria esta reforma.

"Eu ontem [quarta-feira] respondi-lhe que sou uma pessoa otimista, e eu considero que o país precisa muito de diálogo. Ainda não foi possível chegar a esse entendimento, segundo as declarações que foram feitas pela UGT, mas eu renovo essa necessidade de que o diálogo nunca se esgote porque é através do diálogo que pode haver convergência", respondeu António José Seguro aos jornalistas durante uma visita ao quartel dos bombeiros voluntários de Pedrógão Grande, em Leiria.

Questionado sobre se mantinha a mesma posição, que defendeu em campanha eleitoral, de que não promulgaria a lei laboral caso não houvesse um acordo em concertação social, o Presidente da República respondeu: "eu serei sempre coerente com as declarações que fiz".

O Secretariado Nacional da UGT rejeitou hoje a atual proposta de revisão de alteração à legislação laboral apresentada pelo Governo e apelou à continuação das negociações, tendo o executivo assegurado, pela voz do ministro da Presidência, que mantém "a porta aberta para completar a negociação".