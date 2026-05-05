Seixal e Barreiro terão ligação fluvial entre si a partir de junho

"Hoje temos aqui uma novidade clara, que é o início do serviço em junho entre o Seixal e o Barreiro", disse Miguel Pinto Luz, adiantando que esta ligação permite colmatar uma falha na ligação entre as populações dos dois concelhos, que "estão tão perto", mas que, por ausência de uma ponte, têm de fazer um percurso longo para circular entre si.

O anúncio foi feito durante a cerimónia oficial do 1.º aniversário da operação elétrica no Seixal, um evento que assinalou também o transporte de dois milhões de passageiros em navios elétricos da Transtejo Soflusa (TTSL).

"Hoje viemos aqui comemorar os dois milhões de passageiros de um serviço inovador, que é a mobilidade elétrica também fluvial. É essencial perceber que foi um processo com sobressaltos mas que hoje está estabilizado", disse o ministro.

A população da margem sul, adiantou o governante, precisa mesmo deste serviço porque "a Fertagus (comboio da Ponte 25 de Abril) está a sofrer hoje de uma falta de material circulante gritante" que vai demorar algum tempo e que, por isso, o serviço fluvial pode ajudar na mobilidade entre as duas margens.

Segundo o ministro das Infraestruturas, a operação elétrica da TTSL constitui "um forte contributo para o objetivo da descarbonização do transporte público, em particular do rio Tejo, e para a mobilidade sustentável de milhões de passageiros".

Miguel Pinto Luz sinalizou também que o Governo está a adquirir duas carruagens de reforço para o serviço ferroviário da Fertagus, indicando ser essencial para servir a margem sul.

O presidente da Transtejo Soflusa, Rui Ribeiro Rei, explicou em declarações à agência Lusa que a ligação fluvial entre o Seixal, Barreiro e Lisboa começará inicialmente ao fim de semana, evoluindo depois para um serviço durante a semana com transporte de manhã, à tarde e à noite.

Rui Ribeiro Rei explicou que a ligação será Seixal-Barreiro-Lisboa (Cais do Sodré).

"É uma necessidade que os autarcas entendem e a população também e que, na realidade, a nossa ligação a Lisboa também pede. A Transtejo não tem que fazer só ligações ponto a ponto, ela tem que fazer várias ligações de ponto e ligações entre as margens. E neste caso é algo que se pede há muito tempo e que não foi implementado", disse.

De acordo com dados da Transtejo-Soflusa, dos dois milhões de passageiros transportados em navios elétricos ao longo do último ano, 52% foram na travessia Cacilhas-Cais do Sodré.

Os restantes 48% que viajaram em navios elétricos fizeram-no na ligação entre Seixal-Cais do Sodré, que é 100% elétrica desde maio de 2025.

Desde novembro de 2025, a TTSL reforçou a ligação de Cacilhas com navios elétricos, tendo sido realizadas 10.289 viagens até abril.

Na rota Seixal-Cais do Sodré foram efetuadas 17.276 viagens entre maio de 2025 e abril deste ano e, na travessia Montijo-Cais do Sodré, a ligação elétrica está em fase experimental.

A empresa adianta em comunicado que os 10 navios elétricos em funcionamento ao serviço da TTSL, cada um com 540 lugares, "permitem melhorar a experiência da viagem fluvial, elevando o conforto e a segurança numa solução de transporte que é ambientalmente mais sustentável e que reduz os atuais custos de manutenção".

Ainda segundo a TTSL, no último ano, a empresa deixou de consumir um milhão e 740 mil litros de gasóleo e evitou emissões de C02 equivalentes a 87 mil viagens de carro entre Lisboa e o Porto.

Em 2025, em termos globais, a TTSL transportou perto de 21 milhões de passageiros e os 30 navios realizaram 128 mil viagens, ambicionando a empresa chegar perto dos 25 milhões de utilizadores anuais.

A Transtejo Soflusa (TTSL) é responsável pelas ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas (Almada), Barreiro e Trafaria/Porto Brandão (Almada), no distrito de Setúbal, e Lisboa.