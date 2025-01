Sete em cada dez empresas são contra a semana de quatro dias de trabalho

O "Inquérito de Contexto Empresarial sobre o Mercado Laboral", da Associação Industrial Portuguesa, parte do último trimestre de 2024.



Os resultados mostram ainda que 70 por cento das empresas defendem que a maioria das matérias laborais deveria ser concertada no interior das empresas e não através de Contratos Coletivos de Trabalho.



São exemplo as discussões sobre as carreiras, as remunerações complementares ou os limites de horas extraordinárias.