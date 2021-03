SIC e Expresso permitiram melhorar resultados da Impresa - CEO

O lucro da Impresa subiu 43,2% no ano passado, face a 2019, para 11,2 milhões de euros.

"Foi graças aos valores atingidos pela SIC e pelo Expresso que a Impresa conseguiu melhorar os seus resultados operacionais e líquidos, tendo a empresa mantido também o foco na redução de custos, que compensou a queda nas receitas publicitárias", refere o gestor, num comentário sobre a atividade em 2020.

"Deve ser igualmente realçado o esforço referente à diminuição da nossa dívida, tendo sido alcançado o valor mais baixo em 15 anos", apontou Francisco Pedro Balsemão.

Num ano "atípico e tão desafiante das nossas vidas, a pandemia sublinhou a importância da informação credível e do entretenimento de qualidade", prosseguiu, salientando que o Expresso, a SIC e também a SIC Notícias "bateram recordes de audiência e de circulação, e desempenharam, como continuam a desempenhar, um papel particularmente relevante junto dos portugueses, pelo seu rigor, profissionalismo e independência, o que permitiu que reforçassem a liderança nos seus segmentos".

Apesar dos desafios da pandemia, a Impresa lançou dois projetos pioneiros em 2020: o OPTO, o primeiro serviço de `streaming` pago português, e o ADVNCE, ecossistema de conteúdos na área de eSports, "que nos posicionam na linha da frente perante a evolução dos hábitos de consumo de conteúdos audiovisuais", acrescentou o gestor.

Este ano, a Impresa vai procurar "consolidar as lideranças da SIC e do Expresso e prosseguirá os objetivos definidos no âmbito do seu Plano Estratégico para o triénio 2020-2022, focada na produção de mais e melhores conteúdos, em várias plataformas, e procurando atingir novas e maiores audiências", salienta Francisco Pedro Balsemão.

As receitas da Impresa caíram 2,1% no ano passado, face a 2019, para 178,1 milhões de euros.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 23,9% face a 2019, para 31,1 milhões de euros.