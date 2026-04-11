Sindicato alemão de pilotos convoca nova greve na Lufthansa na segunda e terça-feira

"Embora tenhamos evitado deliberadamente a greve durante o feriado da Páscoa, não houve propostas sérias. Durante este período, não houve qualquer reação nem qualquer disposição percetível para o diálogo por parte da administração", avançou o sindicato VC (Associação Cockpit), em comunicado citado pela EFE.

A paralisação terá lugar entre a 00:01 (locais, menos uma hora em Lisboa) de segunda-feira e as 23:59 locais de terça-feira, detalhou a mesma nota.

Os pilotos das várias companhias do grupo - Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine e Eurowings -- estão, assim, convocados para entrar em greve em todos os voos com partida da Alemanha durante aquele período.

No entanto, no caso das três primeiras companhias aéreas, os voos para a Arábia Saudita, Azerbaijão, Bahrein, Qatar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã e Iémen estão excluídos devido à situação provocada pela guerra no Irão.

O conflito laboral na Lufthansa, Lufthansa Cargo e Eurowings está relacionado com as pensões complementares de reforma, que o sindicato exige que sejam melhoradas, enquanto na Lufthansa CityLine, reivindica-se um novo acordo coletivo com aumentos salariais.

"A administração tem a opção de evitar a greve a qualquer momento, caso apresente uma proposta digna de negociação", salientou o presidente do sindicato, Andreas Pinheiro.

Centenas de voos foram cancelados na Alemanha na sexta-feira, devido a uma greve dos tripulantes da Lufthansa, convocada pelo sindicato OVNI, após o fracasso das negociações coletivas.

A última greve dos pilotos da Lufthansa e das suas subsidiárias ocorreu entre 12 e 13 de março.