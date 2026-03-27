Sindicato critica proposta salarial da Brisa e acusa-a de "protelar" negociações

"A Brisa continua a protelar as negociações, atrasando o resultado de uma negociação que se apresenta cada vez mais premente para todos os trabalhadores, especialmente pelo agravar das condições económico-sociais que resultam das atuais tensões geopolíticas", referiu, após uma reunião com a empresa, esta quinta-feira.

"É lastimável, desmotivante e desencorajador observar, de um lado a Brisa com uma proposta altamente conservadora (manteve a sua proposta de aumento em 1,5%), para não dizer ofensiva face aos resultados apresentados", indicou.

O Sindel, por sua vez, "manteve e irá manter a sua proposta de 6% de aumento salarial" para todos os trabalhadores, até a empresa "entender que tem de vir para a mesa negociar de forma séria com quem se apresenta de forma séria".

O sindicato disse que "espera que na próxima reunião ganhe o bom-senso e que a Brisa apresente uma proposta que responda de forma séria que dignifique todos os trabalhadores e o processo negocial".

A Brisa Concessão Rodoviária somou 356,8 milhões de euros de lucro no ano passado, uma subida de 9,5% relativamente a 2024, foi hoje comunicado ao mercado.

"O resultado líquido foi de 356,8 milhões de euros, apurado com base num resultado antes de impostos de 519,6 milhões de euros e em 162,8 milhões de euros de imposto sobre o rendimento", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).