Sindicato dos pilotos não vai aderir à paralisação de 03 de junho

"Decidimos afastar-nos deste processo agora", afirmou Hélder Santinhos, à margem da ConfCAQ 2026 -- Conference on Cabin Air Quality, a decorrer no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL).

"A primeira greve geral foi oportuna. Marcámos uma posição, tanto os pilotos como os trabalhadores de todo o país, contra o pacote laboral", começou por referir o presidente do SPAC.

Agora, o responsável disse que a greve da próxima semana "não parece ter o `timing` mais adequado", embora reserve o direito a mais ações de luta.

Isto porque, argumentou, "infelizmente as alterações que fizeram no pacote laboral não parecem suficientes para que possamos concordar".

Já os associados do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) aprovaram a adesão à greve geral a 19 de maio.

A CGTP entregou um pré-aviso de greve geral para 03 de junho contra as alterações à lei laboral, após as negociações com o Governo terem terminado sem acordo.

O Governo aprovou em Conselho de Ministros a proposta de lei de revisão da lei laboral, que será discutida no parlamento.

O anúncio foi transmitido pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, em conferência de imprensa, uma semana depois de o Governo ter dado por terminadas as negociações sobre as alterações à legislação laboral sem acordo na Concertação Social.