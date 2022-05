Sines pode reduzir a dependência do gás russo da Europa em 10%

A dependência de gás natural da Europa em relação à Rússia é de 80 a dez mil milhões de metros cúbicos (BCM). Daqui a seis meses, de acordo com o estudo que foi elaborado a pedido do Governo, com toda a capacidade operacional instalada e o transhippment a “velocidade de cruzeiro”, o Porto de Sines tem capacidade para receber no seu cais seis mil milhões de metros cúbicos/ano de gás natural liquefeito, a que acrescem mais 1,8 mil milhões de metros cúbicos/ano, a desembarcar no cais da REN.