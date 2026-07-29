Sismos Venezuela. Banca está "pronta" para conceder créditos à compra de casa

"Já está pronta a banca, tanto pública como privada, para dar créditos à compra de habitação no mercado secundário", afirmou Rodríguez num vídeo publicado nas redes sociais.

As casas com valor até 70 mil dólares (64 mil euros) serão subsidiadas pelo Governo em 80%, ficando os 20% restantes a cargo dos pessoas afetadas pelo duplo sismo de 24 de junho, através de um crédito a 25 anos.

Para habitações avaliadas entre 70 mil e 100 mil dólares (64 mil a 91 mil euros), o Estado subsidiará 50%, e o restante será pago igualmente por crédito a 25 anos, precisou a chefe de Estado interina.

Rodríguez advertiu que o Executivo estará "muito atento e vigilante" aos preços no mercado imobiliário, sublinhando que "nesta circunstância não há espaço para especulação".

A governante acrescentou que quem perdeu apartamentos mantém os direitos sobre os terrenos e terá apoio estatal para a reconstrução.

Delcy Rodríguez solicitou ainda ao Supremo Tribunal de Justiça a criação de uma jurisdição especial para tratar assuntos civis relacionados com propriedade e identidade das pessoas.

Segundo o último balanço oficial, divulgado no passado dia 24 de julho, o duplo sismo provocou 5.546 mortos, 16.740 feridos e cerca de 18 mil desalojados. Desde então, o Governo não atualizou os números.

Além disso, 856 edifícios ficaram danificados e 190 colapsaram, de acordo com os mesmos dados.

O Banco Mundial estimou em 19,6 mil milhões de dólares (17,8 mil milhões de euros) os danos físicos diretos causados pelos sismos e alertou que uma reconstrução lenta poderá travar a recuperação económica da Venezuela na próxima década.