Sistema "Volta". Como funciona o reembolso do depósito de garrafas?

Vão custar mais dez cêntimos, a partir desta sexta-feira, as latas e as garrafas de plástico. O valor pode, no entanto, ser devolvido se as embalagens foram entregues nos pontos de recolha que vão estar disponíveis de norte a sul do país.



O sistema de depósito e reembolso vai permitir que as embalagens sejam devolvidas em 2.500 pontos de recolha, 48 quiosques e pontos manuais nos mini-mercados.



Mas há requisitos que têm de ser cumpridos: as embalagens têm de estar vazias, intactas e com um código de barras legível.



Têm de estar identificadas com o símbolo "volta" para poderem ser devolvidas.



Até ao dia 9 de agosto o período ainda é de transição.



O objetivo é conseguir uma taxa de 90 por cento na recolha de embalagens de uso único até 2029.