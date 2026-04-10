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Sistema "Volta". Como funciona o reembolso do depósito de garrafas?

Sistema "Volta". Como funciona o reembolso do depósito de garrafas?

Portugal é o décimo nono país a integrar este sistema. O objetivo é permitir que os materiais sejam transformados em novas embalagens e reforçar a economia circular.

RTP /
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Vão custar mais dez cêntimos, a partir desta sexta-feira, as latas e as garrafas de plástico. O valor pode, no entanto, ser devolvido se as embalagens foram entregues nos pontos de recolha que vão estar disponíveis de norte a sul do país.

O sistema de depósito e reembolso vai permitir que as embalagens sejam devolvidas em 2.500 pontos de recolha, 48 quiosques e pontos manuais nos mini-mercados.

Mas há requisitos que têm de ser cumpridos: as embalagens têm de estar vazias, intactas e com um código de barras legível.

Têm de estar identificadas com o símbolo "volta" para poderem ser devolvidas.

Até ao dia 9 de agosto o período ainda é de transição.

O objetivo é conseguir uma taxa de 90 por cento na recolha de embalagens de uso único até 2029.
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