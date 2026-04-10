Economia
Sistema "Volta". Como funciona o reembolso do depósito de garrafas?
Portugal é o décimo nono país a integrar este sistema. O objetivo é permitir que os materiais sejam transformados em novas embalagens e reforçar a economia circular.
O sistema de depósito e reembolso vai permitir que as embalagens sejam devolvidas em 2.500 pontos de recolha, 48 quiosques e pontos manuais nos mini-mercados.
Mas há requisitos que têm de ser cumpridos: as embalagens têm de estar vazias, intactas e com um código de barras legível.
Têm de estar identificadas com o símbolo "volta" para poderem ser devolvidas.
Até ao dia 9 de agosto o período ainda é de transição.
O objetivo é conseguir uma taxa de 90 por cento na recolha de embalagens de uso único até 2029.