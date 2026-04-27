SITESE apela para greve na distribuição no 1.º de Maio e lança pré-aviso

"A paralisação, convocada no Dia Internacional do Trabalhador, tem como principais fundamentos a defesa do trabalho digno, a necessidade de aumento dos salários, a proteção dos direitos dos trabalhadores e a conciliação entre a vida profissional e familiar", lê-se no comunicado.

O SITESE apela para a participação dos trabalhadores, sublinhando que a "mobilização coletiva é determinante para a defesa dos direitos e para a melhoria das condições de trabalho".

O sindicato afirma que os trabalhadores da distribuição estão sujeitos a "elevados níveis de exigência, horários intensos e pressão constante", considerando "urgente uma valorização efetiva das condições de trabalho e das remunerações".