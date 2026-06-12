SpaceX oficializa hoje entrada histórica na Bolsa

No primeiro dia de cotação para empresas de topo, os seus líderes foram tocar simbolicamente o sino na abertura da sessão, neste caso em Times Square, sede do Nasdaq, a Bolsa das tecnológicas que vai acolher a SpaceX.

De acordo com a conta especializada Elon Musk`s Jet Tracking no Bluesky, o dono da SpaceX, Elon Musk, chegou à região de Nova Iorque já na terça-feira.

A empresa confirmou hoje o seu objetivo de levantar 75 mil milhões de dólares (64,7 mil milhões de euros) durante a operação, ou seja, o triplo do valor daquela que foi a maior entrada em Bolsa da história, a da petrolífera Saudi Aramco, em 2019.

O grupo de Starbase (Texas) tem a possibilidade de emitir mais ações do que o previsto, dependendo da procura, o que significa que poderia arrecadar um montante máximo a 86 mil milhões.

A SpaceX está agora avaliada em 1.765 mil milhões de dólares (152.404 mil milhões de euros), ou seja, mais do que os 1.700 mil milhões do grupo saudita na altura, o que faria dela, desde já, uma das dez maiores capitalizações bolsistas do mundo.

Apesar destes números impressionantes, "há uma boa hipótese de que o preço da ação dispare" na sexta-feira, uma vez cotada, alerta Jay Ritter, especialista em IPOs na Universidade da Flórida.

"Parece que a procura dos investidores institucionais representa o quadruplo das ações que efetivamente lhes vão ser vendidas", acrescenta o académico.

A SpaceX está tão confiante do seu sucesso que decidiu, segundo a CNBC, atribuir quase um terço (30%) das novas ações a investidores individuais, uma proporção muito invulgar.

Mas isso deverá ser, ainda assim, largamente insuficiente, com os pequenos investidores prontos para engolir até 100 mil milhões de dólares em títulos, segundo a agência Bloomberg.

Muitos destes investidores partilham a visão de Elon Musk, que é a de um conglomerado multifacetado, que vai desde foguetões até à inteligência artificial (IA), chips, internet por satélite e rede social.

O grupo de Musk, cujo crescimento abrandou no ano passado e que perdeu quase cinco mil milhões de dólares em 2025, está a fazer investimentos massivos em IA.

"Se vocês olharem para as contas", afirma Jay Ritter, "não há maneira de justificar tal valorização. (...) Mas o mercado não faria isso se não acreditasse pelo menos um pouco nas projeções otimistas" da SpaceX.

O que Elon Musk vende aos investidores, muito mais do que as atividades que já dão lucro, como o lançador Falcon ou a rede internet Starlink, é um potencial e mercados que ainda não existem, como o dos centros de dados no espaço. Nenhuma outra empresa deste tamanho fala em colonizar a Lua ou Marte como a SpaceX faz, escreve a agência de notícias francesa AFP.

A senadora democrata Elizabeth Warren apelou na quarta-feira à autoridade do mercado, a SEC, para suspenderem esta entrada em bolsa enquanto se realizam verificações para garantir que os investidores não são enganados.

Na sexta-feira, o grupo Stop Funding Billionaires (Parem de financiar bilionários) organiza uma manifestação para denunciar esta angariação de fundos que vai, entre outras coisas, dar "mais dólares ao autoritarismo", numa referência ao apoio financeiro de Elon Musk a Donald Trump.

Hoje, opositores colocaram, mesmo em frente à sede do Nasdaq, um boneco insuflável obeso de cerca de 10 metros de altura com a imagem do empresário, com o peito nu e usando um boné.

"O Grok da SpaceX cria [imagens] de pedopornografia IA", estava escrito nas costas e na barriga do boneco.

O slogan fazia uma referência à utilização da plataforma de IA da xAI, chamada Grok, por cibernautas, para produzir imagens de mulheres e crianças despidas, publicadas na rede social X.

No início de janeiro, sob pressão, a plataforma comprometeu-se a bloquear a criação desses conteúdos, mas vários observadores demonstraram que isso ainda era possível.

Ainda assim, quer sejam os céticos ou os críticos das posições públicas muito à direita de Elon Musk, nada parece capaz de manchar o triunfo anunciado do bilionário na sexta-feira.