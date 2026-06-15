SpaceX revê em alta valor arrecadado com entrada em bolsa para 74,3 mil milhões de euros

Inicialmente, o valor referido foi de 75 mil milhões de dólares (64 mil milhões de euros).

A empresa explicou que a diferença se deveu aos bancos parceiros do grupo aeroespacial terem exercido a opção que lhes permitia vender mais ações.

Graças à opção denominada de sobrealocação, as instituições financeiras que atuaram como intermediárias na operação venderam 83 milhões de ações adicionais, ou seja, 639 milhões no total, a 135 dólares cada, segundo a agência AFP.

Depois de deduzidas as despesas e comissões cobradas por esses bancos, que atingem os 500 milhões de dólares (432 milhões de euros), o produto líquido desta angariação de fundos ascende a 85,7 mil milhões, de acordo com um comunicado.

A SpaceX consolida ainda mais o seu recorde de maior oferta pública inicial da história, muito à frente dos 25,6 mil milhões de dólares (22 mil milhões de euros) angariados pela petrolífera Saudi Aramco em 2019.

Depois de ter subido 19,22% na sua primeira sessão de cotação, a ação da SpaceX continuava em alta de 7,02% hoje, no início da sessão.

Musk afirmou que a empresa está a entrar em bolsa porque precisa de dinheiro para financiar as suas ambições de colocar satélites e centros de dados no espaço e, eventualmente, estabelecer uma colónia de pessoas em Marte.

A fortuna do empresário rondará os 1,1 biliões de dólares (950 mil milhões de euros), de acordo com dados da Bloomberg.

Além de estabelecer uma colónia marciana com um milhão de pessoas, a empresa prometeu salvar a humanidade através da criação de outros postos avançados no espaço, do lançamento de centros de dados do tamanho de campos de futebol para órbita e de superar os seus rivais, a Anthropic e a OpenAI, na corrida para lucrar com a inteligência artificial.

Para atingir os seus objetivos, a SpaceX precisa de milhares de milhões a mais do que aquilo que atualmente arrecada com o seu negócio de foguetões e satélites. Entre o início de 2025 e 31 de março de 2026, a empresa perdeu 8,7 mil milhões de dólares (7,5 mil milhões de euros).