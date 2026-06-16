SpaceX supera Amazon em capitalização bolsista após disparar 13%

A empresa alcançou durante a manhã uma capitalização bolsista próxima dos 2,87 biliões de dólares, acima dos cerca de 2,65 biliões da Amazon.

Deste modo, a SpaceX fica apenas atrás da Nvidia (5,09 biliões), da Alphabet (4,46 biliões), da Apple (4,34 biliões) e da Microsoft (2,92 biliões) entre as empresas norte-americanas com maior valor de mercado.

Durante alguns momentos nesta sessão, a SpaceX também ultrapassou a Microsoft, atingindo uma capitalização bolsista de 2,94 biliões, acima dos 2,93 da empresa fundada por Bill Gates, segundo a CNBC.

Na segunda-feira, a SpaceX encerrou a sua primeira sessão completa em Wall Street com uma subida de 20%, depois de ter protagonizado na passada sexta-feira a maior oferta pública inicial da história.

A SpaceX anunciou hoje a aquisição da Anysphere, a empresa-mãe do popular assistente de programação baseado em IA Cursor, por cerca de 60.000 milhões de dólares.

De acordo com um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), a Cursor receberá ações da SpaceX no valor total de 60.000 milhões de dólares como parte do acordo, que se espera que seja concluído no terceiro trimestre de 2026.

Alguns especialistas defendem que os investidores estão a apostar no potencial a longo prazo da SpaceX, no que consideram ser a próxima grande revolução tecnológica e industrial, mas outros alertam que o preço das ações já reflete expectativas muito elevadas.