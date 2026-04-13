Starmer quer trocas comerciais mais fáceis com Europa e prepara nova legislação

É uma informação que o primeiro-ministro britânico avança depois de ter sido noticiado que o governo planeava uma lei que diminuía o papel do parlamento na votação de um “alinhamento dinâmico” com as regras da União Europeia.





O Executivo argumenta não estar a tentar o regresso ao Mercado Europeu, dez anos depois da decisão de sair da União Europeia.





Keir Starmer explicou à BBC que a ideia é baixar os preços, custos extra e a burocracia nas trocas comerciais, sobretudo de produtos agrícolas e rejeitou voltar a falar do Brexit como se tem falado até agora, porque os tempos são outros.tanto na Defesa como segurança e, claro, energia, e inevitavelmente, na economia”, defendeu Starmer., nomeadamente do partido conservador e do Reform UK, de Nigel Farage.Em resposta, um porta-voz de Starmer veio advogar que esta lei vai necessitar de legislação a ser aprovada pelo Parlamento, rejeitando as críticas de que o país seria apenas “um espetador” enquanto Bruxelas ditava as regras."O projeto de lei será tramitado no parlamento normalmente", disse o porta-voz. "Quaisquer novos tratados ou acordos com a UE também serão submetidos ao escrutínio parlamentar, e o parlamento terá um papel na aprovação de novas leis da UE exigidas por esses acordos através de legislação secundária."Fonte do Partido Trabalhista, força política do Governo, afirmou à Reuters que o governo está a fazer uma escolha soberana para reduzir barreiras comerciais e para construer laços mais fortes com a Europa.