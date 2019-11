Startups portuguesas participam na Web Summit

A mobilidade é uma das áreas que cada vez mais tem procura a nível global. A Ubirider, nascida no polo tecnológico da Universidade do Porto, concebeu uma aplicação que agrega várias soluções para tornar a viagem mais agradável.



Noutra variante tecnológica, a EZ4U quer ser líder mundial nas comunicações. Atualmente tem mais de 3 mil clientes a utilizar a plataforma que desenvolveu e permite enviar SMS e Whatsapps empresariais.



Estas duas startup em comum têm a passagem pela Web Summit. O maior certame tecnológico do mundo permite às pequenas empresas mostrarem o que fazem mas também abrir portas a novos investidores.



Este ano são 75 as Startups apoiadas pelo Governo a participar na Web Summit.